Жители Индии стали поклоняться козе, родившейся с «человеческим лицом»

Жители индийской деревни Нимодия, штат Раджастан, ошеломлены рождением козы, морда которой напоминает человеческое лицо. Об этом сообщает «Лента.ру». Некоторые индусы сочли животное «аватаром бога».

Коза-мутант родилась несколько дней назад. Ее владелец Мукешжи Праяпап предполагает, что животное страдает циклопией. Однако у новорожденной козы два глаза.

Некоторые жители деревни поклоняются козе как олицетворению божества. Страдающие редкими заболеваниями животные часто привлекают повышенное внимание верящих в реинкарнацию жителей Индии.