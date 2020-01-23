23 января 2020, 21:35
Жители Индии стали поклоняться козе, родившейся с «человеческим лицом»
Страдающие редкими заболеваниями животные часто привлекают повышенное внимание верящих в реинкарнацию индусов
Жители индийской деревни Нимодия, штат Раджастан, ошеломлены рождением козы, морда которой напоминает человеческое лицо. Об этом сообщает «Лента.ру». Некоторые индусы сочли животное «аватаром бога».
Коза-мутант родилась несколько дней назад. Ее владелец Мукешжи Праяпап предполагает, что животное страдает циклопией. Однако у новорожденной козы два глаза.
Некоторые жители деревни поклоняются козе как олицетворению божества. Страдающие редкими заболеваниями животные часто привлекают повышенное внимание верящих в реинкарнацию жителей Индии.