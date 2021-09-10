10 сентября 2021, 16:50
Жителей Петрозаводска зовут на субботник на «Фонтаны»
К началу нового спортивного сезона лесной стадион очистят от мусора, вдоль трассы обрежут кустарник и удалят поросль
В Петрозаводске пройдут сразу два субботника на лыжной трассе «Фонтаны». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Первое мероприятие пройдет завтра, 11 сентября. Горожан приглашают на трассу к 9:45. Место сбора - начало лыжной дистанции.
Петрозаводчан просят взять с собой инструмент для обрезки растительности и покоса травы.
Второй субботник на «Фонтанах» запланирован на 25 сентября. Фото мэрии