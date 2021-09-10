Жителей Петрозаводска зовут на субботник на «Фонтаны»

В Петрозаводске пройдут сразу два субботника на лыжной трассе «Фонтаны». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Первое мероприятие пройдет завтра, 11 сентября. Горожан приглашают на трассу к 9:45. Место сбора - начало лыжной дистанции.

Петрозаводчан просят взять с собой инструмент для обрезки растительности и покоса травы.

Второй субботник на «Фонтанах» запланирован на 25 сентября. Фото мэрии