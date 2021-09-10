Телевидение и радио временно не будут работать в районах Карелии

На неделе с 13 по 19 сентября в некоторых населенных пунктах Карелии будут временно отключаться теле- и радиоканалы. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, временные перебои сигнала затронут поселки Деревянка, Лендеры и Паданы. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Неудобства связаны с плановыми отключениями электроэнергии в населенных пунктах. Фото pixabay.com/tookapic