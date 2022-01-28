Жителей Карелии зовут стать участниками массовой гонки «Лыжня России»

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Карелии в шестнадцатый раз. Спортивное мероприятие состоится 12 февраля, центральной площадкой станет Курган, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

Участникам предложат преодолеть дистанции в 5 и 10 километров, а также массовый забег в полкилометра и на дистанцию в 3300 м. также в зачет тестирования ГТО участники смогут преодолеть дистанцию в 1, 2 и 3 километра.

Жителям Карели предлагают зарегистрироваться на гонку онлайн. Сделать это можно будет с 31 января по 6 февраля. В день старта, 12 февраля, зарегистрироваться на гонку будет нельзя.

С 7 по 11 февраля с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) будет работать комиссия по допуску участников. Также будут принимать заявки и выдавать стартовые номерам участникам гонки по адресу: Курганский проезд, 3, каб. 236 (отдел физкультурных мероприятий).

При подаче заявки участник должен предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис медицинского страхования, QR-код (или справку) о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, или отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее 72 часов до проведения фестиваля (для участников старше 18 лет).

Участники до 17 лет включительно смогут участвовать при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Коллективную заявку следует направить через интернет-сервис или предоставить в комиссию с приложением электронного файла в формате Excel. (фото pixabay.com, ivabalk)