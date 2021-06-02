Жителей Карелии приглашают побегать по медвежьим тропам

У жителей Карелии есть возможность принять участие в трейлах. Они пройдут 12 и 13 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и спорта.

12 июня трейловый забег пройдет в Петрозаводске. Дистанция пролегает в лесном массиве, расположенном между нескольким микрорайонами города.

«Местом проведения трейла станет огромная территория, объединяющая десятки километров лесных троп и заброшенных лыжных трасс»,

- уточняют в министерстве.

13 июня в рамках серии забегов Trail Cup Карелия состоится трейл «По медвежьим тропам». Он пройдет в Новом Лососинном.

«Подготовили необычную трассу – старт и финиш будут в разных местах. Мужская дистанция - 24 км, женская дистанция - 14 км»,

- предупреждают организаторы.

Следует отметить, что это уже второй старт из серии забегов. В прошлый раз участники были по колено в грязи, в этот раз организаторы обещают болотистые участки, интересные подъемы, любителям бега придется преодолевать небольшие реки вброд. Зарегистрироваться можно здесь.