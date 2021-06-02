Состав сборной России по футболу на чемпионате Европы утвержден

Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на чемпионате Европы. Его объявил тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым. При этом, как сообщает пресс-служба сборной, Черчесов уточнил, что «мы сегодня подаем заявку, а замены можем делать до 12-го числа».

Заявленный состав сборной России на Евро-2020

Вратари Антон Шунин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»);

Полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»);

Нападающие Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).

В состав не вошли вратарь Андрей Лунев, полузащитник Арсен Захарян, а также защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, у которого есть повреждение. Стоит отметить, что о невключении Захаряна в заявку стало известно после того, как в мае у 18-летнего игрока подтвердились признаки бактериальной ангины. Эти игроки будут находиться в расположении сборной до 12 июня и продолжат работать с командой.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира. Сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Накануне, в контрольном матче перед стартом чемпионата Европы, Россия сыграла с Польшей в ничью — 1:1. (фото: tele-sport.ru)