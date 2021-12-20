Жителей Карелии предупредили о временных отключениях электроэнергии

В Карелии на этой неделе будут временно отключать электричество.

Энергетики предупредили, что отключения от электроэнергии с 20 по 26 декабря возможны в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Муезерском, Сегежском, Олонецком, Прионежском и Пряжинском районах, а также в Костомукше.

График отключений можно посмотреть здесь. (фото pixabay.com, Couleur)