Квадратные сантиметры: как мэрия расселяет аварийное жилье

Текст и фото: Антонина Кябелева

Условия, в которых живут 73-летня петрозаводчанка Мария Ивановна с дочерью, можно без преувеличения назвать жуткими. Пожилая женщина с первой группой инвалидности все время проводит в кровати. Пять лет назад она лишилась ноги, пережила шесть операций.

«У меня на ноге было двадцать пять швов», - заговорив о том, что она испытала, Мария Ивановна заплакала.

Но даже воспоминания о тяжелых операциях давались несчастной женщине эмоционально легче, чем рассказ о том, как проходят ее будни.

Жизнь в деревянном доме на улице Белинского, 7 – суровое испытание даже для здорового человека. Крошечная квартира Марии Ивановны находится на первом этаже. Печное отопление и полное отсутствие воды – редкость даже для аварийного жилья.

«У мамы в 2011 году была двухсторонняя пневмония, потому что она живет в таких условиях. У нас постоянно сыро. Первый этаж очень холодный. Я постоянно топлю квартиру, но она мгновенно остужается. Мыть приходится маму на кровати. Это получается не мытье, а обтирание. Пять лет как мама потеряла ногу. С тех пор она нормально не мылась. Она забыла, что такое ванна, потому что у нас ее нет. А отвезти ее куда-то мне не под силу»,

- рассказала дочь Елена.

Особенно тяжело приходится во время морозов.

«Когда на улице пятнадцать градусов мороза, тепло мгновенно выдувается. В стене дыра, оттуда постоянно дует. На зиму я заказываю три машины дров.

"Я покупаю самые дешевые дрова, но все равно получается 15-16 тысяч рублей. Когда на улице морозы, я вечером как следует протоплю комнату, а утром мама уже дрожит от холода. Сейчас небольшая оттепель, и стена в туалеты сырая. А когда вернутся морозы, у нас в туалете появится снег. Воду приходится носить с колонки. Сколько смогу принести, тем и пользуемся. И чтобы маму помыть, и чтобы в туалет воды хватило".

У нас выгребная яма, постоянно стоит запах. Мы ее чистим за свой счет три раза в год. А машина, чтобы один раз вычистить яму, стоит полторы тысячи рублей. Но это полбеды. Недалеко от дома у нас колонка. Но когда начинаются сильные морозы, она замерзает», - продолжила Елена невеселый рассказ.

Слушая дочь, Мария Ивановна смотрела в потолок усталым пустым взглядом. Страшно представить состояние женщины, которая на протяжении пяти лет не имеет возможности даже нормально помыться, мучаясь то от холода, то от жары. Ее мир ограничился кроватью, стоящей между разваливающейся печкой и тонкой продуваемой стеной дома. Она настояла, чтобы я сделала ее фотографию, так сказать, без прикрас. Женщина надеется вызвать хоть немного сочувствия у тех, от кого сейчас зависит ее судьба.

Шесть деревянных домов на улице Белинского, в том числе и дом № 7, в 2015 году признали аварийными. Половину домов уже переселили в новый дом, который построили тут же на улице Белинского. Как объяснила Елена, переселение их дома попало во вторую очередь. Строительство квартир для оставшихся трех домов начнется весной 2022 года.

«Я прикинула, что после расселения трех первых деревянных домов в новом доме остается семь квартир. Я заблаговременно обратилась к главе РК Артуру Парфенчикову, объяснила, в каких условиях живет моя мама – инвалид первой группы, и попросила выделить однокомнатную квартиру, чтобы ей не ждать еще целый год. Такое же письмо я отправила и в мэрию Петрозаводска. Мне отметили, что если квартиры останутся, то нам ускорят переселение»,

- рассказала Елена.

По ее словам, в этом году в новостройке предоставили четыре квартиры жильцам дома по Белинского, 7. О том, что инвалид первой группы остро нуждается в предоставлении квартиры, в петрозаводской администрации почему-то не вспомнили.

«Я ходила к Любарскому на примем. Мы этот вопрос обсуждали. И тут я узнаю, что мою соседку, которая живет на втором этаже в квартире такой же площади, как у нас, переселяют, а нас с мамой оставили зимовать в нечеловеческих условиях!» - не смогла скрыть обиды Елена.

По ее словам, она попыталась узнать в мэрии причины столь жестокой забывчивости. В отделе учета и распределения жилья, рассказала моя собеседница, ответили, что не совпали метры.

«Я удивилась, какие метры могли не совпасть, если у нас одинаковые квартиры - одна над другой? Мне сказали, что площадь нашей квартиры 29,6 квадратных метра, а у соседки – 29,8 квадратных метра. Я удивилась, неужели в этом вся проблема? Представляете? Я говорю, что инвалид первой группы мучается в невыносимых условиях, а мне про 0,2 квадратного метра толкуют. Мне ответили, дескать, мы же не будем вам дарить лишние метры. Было такое чувство, что чиновники администрации из личного кармана нас квадратными метрами собираются облагодетельствовать. Тем более, что другой нашей соседке дали квартиру на пять метров больше, и никого это не смутило»,

- продолжила Елена.

По ее словам, как издевательство прозвучало замечание, что раз Мария Ивановна инвалид первой группы, то ей обязательно нужна квартира на первом этаже. Елена под одобрительные кивки Марии Ивановны утверждает, что мама готова переехать на любой этаж, лишь бы переселиться из того кошмара, в котором она сейчас живет.

«Моей маме нужно тепло, нормальные условия, и чтобы хотя бы вода в доме была»,

- Елена тоже едва скрывала слезы.

В отчаянии она опубликовала пост на своей страничке в «ВКонтакт» даже не с просьбой, а с криком о помощи. На что она надеется? Елена не знает. После общения с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским у нее осталось двойственное чувство. Ей показалось, что никакого сочувствия ее рассказ о мучениях пожилой женщины у него не вызвал. «Он мне сказал, что мы должны быть рады, что вообще попали в программу расселения аварийного жилья», - заметила Елена.

Очевидно, что в петрозаводской администрации просто отмахнулись от просьб помочь пожилой беспомощной женщине, которая годами терпит мучения в надежде дожить до того дня, когда она могла бы просто нормально помыться в ванне. Я уверена, что, с точки зрения закона, чиновники петрозаводской администрации ничего не нарушили. Возможно, формально к их решению о распределении квартир – не придраться. Но, я уверена, нарушено главное правило нашей жизни - человечность и сострадание.

Я искренне советую Владимиру Любарскому навестить Марию Ивановну. Возможно, после встречи с нею и мэр Петрозаовдска потеряет крепкий сон, как потеряла его я…