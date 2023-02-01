Жителей Карелии предупредили о возвращении «детской чумы»

Массовые случаи заболевания корью начали регистрировать в России. До Карелии заразная болезнь пока не дошла, но вполне может, заявил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

- Корь может прийти, мы предупреждали еще весной прошлого года, готовились к этому и приняли все необходимые меры,

- отметил он.

Причиной возвращения очень заразной болезни стало существенное снижение темпов вакцинации. Это произошло в пандемию из-за действовавших тогда ограничений.

Михаил Охлопков напомнил, что корь недаром называют «детской чумой», она передается и распространяется очень быстро.

В Карелии заболевших нет с 2018 года, но вполне могут появиться. Зная об этом, в прошлом году прививку от кори сделали 100,3 процента детей, подлежащих вакцинации, и 93,9 процента подлежащих ревакцинации.

Группой риска сейчас являются взрослые, из которых вакцинировалось только 77,7 процента, а ревакцинировалось 68,5 процента подлежащих вакцинации.

Роспотребнадзор РК собирается провести иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Охлопков призвал не отказываться от вакцинации. // фото: unsplash.com