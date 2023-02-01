Жителей Карелии предупредили о возвращении «детской чумы»
Массовые случаи заболевания корью начали регистрировать в России. До Карелии заразная болезнь пока не дошла, но вполне может, заявил министр здравоохранения Михаил Охлопков.
- Корь может прийти, мы предупреждали еще весной прошлого года, готовились к этому и приняли все необходимые меры,
- отметил он.
Причиной возвращения очень заразной болезни стало существенное снижение темпов вакцинации. Это произошло в пандемию из-за действовавших тогда ограничений.
Михаил Охлопков напомнил, что корь недаром называют «детской чумой», она передается и распространяется очень быстро.
В Карелии заболевших нет с 2018 года, но вполне могут появиться. Зная об этом, в прошлом году прививку от кори сделали 100,3 процента детей, подлежащих вакцинации, и 93,9 процента подлежащих ревакцинации.
Группой риска сейчас являются взрослые, из которых вакцинировалось только 77,7 процента, а ревакцинировалось 68,5 процента подлежащих вакцинации.
Роспотребнадзор РК собирается провести иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Охлопков призвал не отказываться от вакцинации. // фото: unsplash.com