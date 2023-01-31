Переселенцы жалуются на состояние двухэтажных домов в Кеми

Жители Кеми пожаловались главе Карелии на новостройки для переселенцев. Вопрос подняли на онлайн-совещании с участием Артура Парфенчикова 31 января.

К губернатору обратились жильцы двухэтажных домов на Судостроительной улице. Они уверяют, что кровля течет, вентиляция смонтирована неправильно, поэтому в комнатах дует. Подрядчик сдал объекты четыре года назад.

Губернатор поручил разобраться в ситуации до 1 марта. Решили сформировать комиссию, выехать на место и связаться с подрядчиком. Дома еще находятся на гарантии, так что недочеты должны устранить. // фото: freepik.com