Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

В ЕДДС со ссылкой на синоптиков предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в Карелии.

С 3 по 5 января по большей части республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие незначительному скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха (НМУ 1 степени опасности).

Специалисты дали несколько рекомендаций. В частности, советуют проводить проветривание помещений только кондиционерами; усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства, сопровождающимся выбросами вредных веществ в атмосферу; обеспечить инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны. // фото «Петрозаводск говорит»