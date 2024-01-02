02 января 2024, 08:00
Погода

Одеваемся теплее, топим печи

Прогноз погоды на сегодня, 2 января

Сегодня в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает региональный гидрометцентр. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный слабый. Температура -18, -23°С, местами до -29°С.

В Петрозаводске - переменная облачность. Днем  небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный слабый. Температура -19,-21°С. Атмосферное давление будет слабо падать. 

 

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
погода 2 января 2024