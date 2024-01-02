Одеваемся теплее, топим печи

Сегодня в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает региональный гидрометцентр. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный слабый. Температура -18, -23°С, местами до -29°С.

В Петрозаводске - переменная облачность. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный слабый. Температура -19,-21°С. Атмосферное давление будет слабо падать.