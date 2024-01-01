В Карелии местами похолодает до минус 29 градусов

Завтра в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает региональный гидрометцентр. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный слабый. Температура ночью -21, -26°С, местами -28, -33°С, днем -18, -23°С, местами до -29°С.

В Петрозаводске - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный слабый. Температура ночью -23, -25°С, днем -19,-21°С. Атмосферное давление будет слабо падать. // Фото: Антон Ольшевский, сегодняшнее гало в Ялгубе.