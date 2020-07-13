Жителей Карелии попросили поделиться реликвиями с музеем

Музей-заповедник «Кижи» попросил жителей Карелии поделиться интересными и редкими вещами из прошлого, сообщает пресс-центр правительства республики. Для этого музей объявил конкурс «Реликвия — музею».

Жителям республики предлагают сфотографировать предмет и описать его историю в конкурсной заявке. Специалисты проведут экспертизу и отберут ценные реликвии для музейного собрания. В частности, жители республики могут отдать в музей предметы быта коренных народов Карелии, которые использовались в семье и передавались из поколения в поколение. Это может быть церковная утварь, иконы, крестьянская мебель, кухонная утварь, крестьянская одежда и украшения, инструменты ремесел и промыслов, приспособления для охоты и рыболовства, рукописи, монеты, боны, фотографии и другие.

Заявки на конкурс с изображением реликвии принимают до 10 апреля 2021 года. В качестве приза предлагается поездка на остров Кижи.