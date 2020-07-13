Елизавета Боярская отметит годовщину свадьбы в Карелии

Розовую свадьбу планирует отметить в конце июля известная российская актриса Елизавета Боярская, сообщает нам «Антенна-телесемь».

Уже десять лет она состоит в браке с артистом Максимом Матвеевым. 28 июля 2010 года звезды связали себя узами брака и до сих пор подают пример гармоничной и счастливой семьи.

Рассказывая о планах, Елизавета посетовала, что в день годовщины Максим будет работать, поэтому первые поздравления она получит только по телефону.

А несколько позже супруги планируют отправиться в путешествие в Карелию.

«А потом, если получится, съездим в Карелию. Всего два-три часа на машине от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте»,

– сказала Боярская.

На вопрос о секрете столь гармоничных отношений она сказала, что главное тут – это всегда работа обоих партнеров и, к счастью, ей в этом повезло.

«В целом у нас с Максимом всегда были гармоничные отношения. Но я все равно убеждена, что даже самый идеальный брак – это большой труд, где важно думать не только о себе, но и о своем партнере», – призналась актриса.

Ранее мы писали о том, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов разместил на своей странице в Instagram фотографии рыбалки в Карелии, где он побывал в минувшие выходные.