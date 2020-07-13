Губернатор Липецкой области порыбачил в Карелии

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов разместил на своей странице в Instagram фотографии рыбалки в Карелии, где он побывал в минувшие выходные.

«Люблю эти леса и озера. Стараюсь раз в год сюда приезжать. Край не чужой, здесь проходила моя служба. А завтра уже будет Москва. Рабочие встречи и переговоры,

– написал глава региона», – подписал он фото.

Поводом для размещения снимков стало поздравление жителей области с Днем рыбака, сообщает most.tv.