13 июля 2020, 07:32
Общество

Губернатор Липецкой области порыбачил в Карелии

Игорь Артамонов старается ежегодно приезжать в нашу республику на отдых

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов разместил на своей странице в Instagram фотографии рыбалки в Карелии, где он побывал в минувшие выходные.

«Люблю эти леса и озера. Стараюсь раз в год сюда приезжать. Край не чужой, здесь проходила моя служба. А завтра уже будет Москва. Рабочие встречи и переговоры,

– написал глава региона», – подписал он фото.

Поводом для размещения снимков стало поздравление жителей области с Днем рыбака, сообщает most.tv.

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Метки: 
Карелия
новости Карелии
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липецкая область
Игорь Артамонов
отдых в Карелии