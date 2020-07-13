13 июля 2020, 07:32
Губернатор Липецкой области порыбачил в Карелии
Игорь Артамонов старается ежегодно приезжать в нашу республику на отдых
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов разместил на своей странице в Instagram фотографии рыбалки в Карелии, где он побывал в минувшие выходные.
«Люблю эти леса и озера. Стараюсь раз в год сюда приезжать. Край не чужой, здесь проходила моя служба. А завтра уже будет Москва. Рабочие встречи и переговоры,
– написал глава региона», – подписал он фото.
Поводом для размещения снимков стало поздравление жителей области с Днем рыбака, сообщает most.tv.