Петрозаводчанин, пропавший в дачном кооперативе, до сих пор не найден

В субботу, 11 июля, добровольцы искали петрозаводчанина, который пропал в дачном кооперативе под Орзегой, сообщает паблик «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас».

«Закончился поисковый день. К сожалению он не увенчался успехом. Но так бывает. Мы просто выполняли поставленную задачу, закрывая одно из возможных направлений движения потерявшегося дедушки. Мы внесли еще несколько пазлов в общую картину поиска, убирая с карты темные пятна. На призыв помочь откликнулись сегодня 26 человек. 26 желаний, 26 устремлений, 26 откликов сердец, которые не могли остаться равнодушными в этой ситуации»,

– говорится в сообщении.

Напомним, житель Петрозаводска Фрагин Вениамин Матвеевич в понедельник, 6 июля, в районе 16 часов вышел из дачного дома в кооперативе «Эфир» (Прионежский район, за Орзегой), и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет в синие спортивные штаны, тельняшку с длинным рукавом, сверху коричневая рубашка, камуфляжный жилет. Страдает болезнью Альцгеймера, потерей памяти.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его, полиция просит сообщить по телефону: +79095678382.