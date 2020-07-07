Мужчина пропал в дачном кооперативе под Петрозаводском

МВД Карелии разыскивает жителя Петрозаводска Фрагина Вениамина Матвеевича, 1940 г.р., который сегодня, в районе 16 часов вышел из дачного дома в кооперативе «Эфир» (Прионежский район, за Орзегой) и с того момента его местонахождение неизвестно, сообщает паблик «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

Был одет в синие спортивные штаны, тельняшка с длинным рукавом, сверху коричневая рубашка, сверху камуфляжный жилет.

Страдает болезнью Альцгеймера, потерей памяти. Есть вероятность, что уехал на попутном транспорте в Петрозаводск.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его, полиция просит сообщить по телефону: +79095678382