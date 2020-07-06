Молодой житель Петрозаводска пропал перед днем рождения

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Евгения Абрамова, родившегося 8 июля 1992 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Известно, что 5 июля он уехал на своем автомобиле «Шевроле Нива» в сторону Деревянного и исчез. На вид пропавшему 25-30 лет, глаза карие, волосы вьющиеся, среднего роста и телосложения.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить по телефону: +7-953-534-25-72.