06 июля 2020, 20:54
Молодой житель Петрозаводска пропал перед днем рождения
Полиция карельской столицы пытается найти мужчину, который не вернулся в город в выходные
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Евгения Абрамова, родившегося 8 июля 1992 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Известно, что 5 июля он уехал на своем автомобиле «Шевроле Нива» в сторону Деревянного и исчез. На вид пропавшему 25-30 лет, глаза карие, волосы вьющиеся, среднего роста и телосложения.
Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить по телефону: +7-953-534-25-72.