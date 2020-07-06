Ребенок пропал под Петрозаводском

В поселке Деревянка Прионежского района пропал 14-летний мальчик. О розыске Дмитрия Широкова сообщает пресс-служба МВД по РК. Ребенок ушел из дома и не вернулся.

На вид пропавшему 12 лет, рост 160 сантиметров, глаза серые, среднего телосложения. Был одет в штаны цвета хаки, серую куртку и мастерку, черные кроссовки. Мог уехать в Петрозаводск.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении разыскиваемого или видел его сегодня, полиция Прионежского района просит звонить по телефону: +7(8142) 73-90-22.