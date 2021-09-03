Житель Карелии заработал уголовное дело, украв камеру видеонаблюдения

В Кондопоге полицейские установили подозреваемого в краже уличной камеры видеонаблюдения. «Всевидящее око», которое приглянулось 46-летнему мужчине, было установлено на одном из административных зданий. Представитель организации оценил ущерб от пропажи оборудования в более чем три тысячи рублей, рассказали в МВД.

Подозреваемым оказался бывший работник организации. Мужчина сознался и вернул похищенную камеру, которую он хранил дома. Фигуранту уголовного дела о краже грозит до двух лет лишения свободы. (фото ID 5448208, pixabay.com)