Названа причина серьезного ночного пожара в жилом доме в Петрозаводске

Появились подробности ночного пожара в доме на проспекте Александра Невского, 67 в Петрозаводске, который потушили 3 сентября в 03:02.

Языки пламени, вырывающиеся из квартиры на третьем этаже жилого дома, заметили росгвардейцы. Сообщение о пожаре поступило спасателям и в скорую. Росгвардейцы обнаружили горящую квартиру, а также помогли спасателям эвакуировать жильцов. Всего из опасной зоны вывели десять человек. Общими силами удалось спасти хозяйку квартиры и предотвратить трагедию.

В Росгвардии сообщили, по какой причине случился пожар. Нетрезвая женщина заснула с непогашенной сигаретой. Увидев дым, она убежала на улицу, не разбудив свою соседку. (фото: Skitterphoto, pixabay.com)