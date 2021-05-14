Житель Карелии, успешно обокравший магазин, вернулся за добавкой

Вечером в одном из магазинов Кондопоги сработала тревожная сигнализация, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

На место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудник торговой точки сообщил, что неизвестный мужчина, который днем ранее был замечен за совершением хищения спиртного, вновь вернулся в магазин.

В первый раз мужчине удалось незаметно пронести мимо кассы товар и скрыться, но его преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Благодаря видеозаписи, вернувшийся на место происшествия, магазинный вор был сразу опознан.

Задержанным оказался 38-летний житель Кондопоги. Горожанина передали полиции. // Фото: vk.com