Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Карелии

13 мая в Лоухском районе в ДТП на 9-м километре дороги Чупа-Хетоламбино пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел в 14:30. По данным ведомства, 43-летний водитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.

В аварии пострадал водитель. С травмами он был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что прав на управление мотоциклом мужчина не имел. К тому же, само транспортное средство не было зарегистрировано. Фото источника