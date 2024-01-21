Житель Карелии решил бесплатно выпить и закусить, его задержали

В Кондопоге на днях в одном из магазинов была нажата тревожная кнопка. На место выехала группа задержания Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники торговой точки рассказали, что один из покупателей попытался пронести мимо кассы без оплаты алкоголь, колбасу и батон. Ему не позволили это сделать.

Вором оказался 59-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann