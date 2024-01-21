Автомобили столкнулись в центре Петрозаводска

Сегодня днем в Петрозаводске произошла дорожная авария на улице Гоголя. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Очевидец поделился видео с места ДТП. Дорогу не поделили автомобили Daewoo Matiz и Geely. Одно из транспортных средств отбросило в сугроб.

Движение на этой магистрали оказалось затруднено. На месте работала полиция. // Фото и видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»