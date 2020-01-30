Житель Карелии ответит перед законом за секс с несовершеннолетней

Молодой человек, обвиняемый в интимной связи с подростком, предстанет перед судом. По версии следствия, 18-летний житель Медвежьегорска неоднократно вступал в интимную связь с 15-летней девочкой, зная о ее возрасте. Теперь юноша может лишиться свободы на срок до 4 лет, сообщается в пресс-релизе Следкома.

Ранее житель Беломорска был осужден за секс с 15-летней девочкой. 42-летний мужчина ближайшие полтора года проведет в колонии общего режима.

В Сортавале 19-летний молодой человек обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Ему вменяют две статьи «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «истязание».