Житель Карелии напоил друга и угнал его иномарку

Мартовским вечером в одной из деревень Пряжинского района два соседа выпивали и вели разговор по душам. В итоге один из них - 64-летний мужчина - уснул, а его 38-летний приятель решил покататься по району, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Подозреваемый взял с холодильника ключи от автомобиля соседа и уехал. На железнодорожном переезде мужчина не справился с управлением и сбил ограждения. Чуть позже его остановил наряд ДПС.

Теперь мужчина будет не только привлечен к административной ответственности за пьяную езду, но и станет фигурантом уголовного дела.