Водителей предупредили о сложностях в движении по «Коле» в Карелии

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям, планирующим проезд по трассе «Кола». В Олонецком районе сложилась потенциально опасная ситуация.

На 273-м километре трассы произошла аварийная остановка грузовика. Из-за этого в данные минуты движение осуществляется лишь по одной полосе. Сотрудники ГИБДД регулируют движение и контролируют обстановку.

Как сообщили в Госавтоинспекции, сейчас скопления транспорта в обоих направлениях нет. Тем не менее, водителей попросили снизить скорость при приближении к 273-му километру трассы и быть особенно внимательными.