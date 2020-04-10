10 апреля 2020, 11:50
Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в краже женщину
Стражи порядка просят жителей карельской столицы оказать содействие в поисках злоумышленницы
Полиция Петрозаводска ищет женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты. Личность предполагаемой злоумышленницы пока не установлена, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Подозреваемая попала в объектив городской камеры наблюдения. Всех жителей и гостей Петрозаводска, обладающих информацией об этом человеке, просят звонить по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73.
Конфиденциальность гарантируется.