10 апреля 2020, 11:50
Происшествия

Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в краже женщину

Стражи порядка просят жителей карельской столицы оказать содействие в поисках злоумышленницы

Полиция Петрозаводска ищет женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты. Личность предполагаемой злоумышленницы пока не установлена, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Подозреваемая попала в объектив городской камеры наблюдения. Всех жителей и гостей Петрозаводска, обладающих информацией об этом человеке, просят звонить по телефонам:  +7-911-426-81-77,  +7-960-213-80-73.

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