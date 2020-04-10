Полиция Петрозаводска ищет подозреваемую в краже женщину

Полиция Петрозаводска ищет женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты. Личность предполагаемой злоумышленницы пока не установлена, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Подозреваемая попала в объектив городской камеры наблюдения. Всех жителей и гостей Петрозаводска, обладающих информацией об этом человеке, просят звонить по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73.

Конфиденциальность гарантируется.