Житель Беломорска дождался переезда знакомой и унес из квартиры фен

В полицию обратилась 45-летняя беломорчанка и рассказала, что кто-то унес из ее квартиры вещи. По сведениям МВД Карелии, у женщины похитили фен, электрическую плитку с двумя конфорками и приставку для цифрового ТВ.

Все это имущество потерпевшая хранила в квартире, из которой уже переехала. Она не могла даже предположить, кто и как туда проник.

Сотрудники угрозыска выяснили, что простодушием потерпевшей воспользовался ее 51-летний знакомый.

Он общался с женщиной и знал, что она по семейным обстоятельствам съезжает с квартиры. Знал беломорчанин и то, что личные вещи знакомая еще не успела перевезти.

Во время встречи с ней мужчина незаметно взял ключи, потом проник в квартиру и забрал чужие вещи. Их житель Беломорска спрятал и хотел продать, но не успел.

Стражи порядка изъяли у него похищенное. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: sdelaidver.com