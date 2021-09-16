Петрозаводчанка попалась мошенникам при покупке синтезатора

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя горожанка. Она рассказала, что неизвестные мошенники украли у нее более 67 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина пояснила, что нашла в Интернете объявление о продаже синтезатора за 12 тысяч рублей. Автор объявления рассказал, что находится в Санкт-Петербурге, и предоставил видеозапись, подтверждавшую, что инструмент действительно при нем. Продавец прислал покупательнице ссылку на сайт, через который необходимо было оплатить покупку. Петрозаводчанка ввела данные своей карты, после чего с нее были списаны все деньги.

По факту произошедшего проводится проверка. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.