Жилой дом вспыхнул в карельском городе в понедельник

Вечером 11 ноября в Сортавале произошел пожар. Об этом сообщает паблик пожарно-спасательной части №38.

Сигнал о происшествии в многоквартирном жилом доме на улице Карельской поступил на пульт дежурного в 19:31. На место выехали пожарные из Сортавалы и поселка Хелюля. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано.

В результате огненного ЧП никто не пострадал. Причины инцидента выясняются. // Фото пожарно-спасательной части №38