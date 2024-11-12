12 ноября 2024, 07:06
Жилой дом вспыхнул в карельском городе в понедельник
В Сортавале пожарные тушили возгорание в деревянном строении
Вечером 11 ноября в Сортавале произошел пожар. Об этом сообщает паблик пожарно-спасательной части №38.
Сигнал о происшествии в многоквартирном жилом доме на улице Карельской поступил на пульт дежурного в 19:31. На место выехали пожарные из Сортавалы и поселка Хелюля. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано.
В результате огненного ЧП никто не пострадал. Причины инцидента выясняются. // Фото пожарно-спасательной части №38