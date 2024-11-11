Из-за ранения в палец боец СВО впал в кому и умер

Александр Гусев, участник специальной военной операции, скончался после того, как впал в кому из-за осложнений от ранения пальца. О его смерти рассказала сестра Мария Вербицкая 63.ru.

Она сообщила, что причиной смерти стала остановка сердца.

— Когда мы навещали брата в последний раз, врачи предупредили нас, что его состояние осложнено, и любой орган может отказать,

— поделилась Вербицкая.

Раненый военнослужащий из Курганской области пережил несколько этапов лечения в госпиталях в Макеевке, Старобельске, Белгороде и Ижевске, пока в итоге не оказался в самарской больнице. Там после осложнений во время операции он впал в кому. Сестра Александра заявила о халатности врачей и обратилась в военную прокуратуру для расследования ситуации. // фото: freepik.com