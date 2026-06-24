Жилой дом «ПаркЛайн»: комфорт в сердце Петрозаводска

В престижном районе Петровская Слобода стартовало строительство жилого дома «ПаркЛайн» от «Охта Групп Карелия»

Фото: «Охта Групп Карелия»

«ПаркЛайн» – новая глава в биографии престижного района Петровская Слобода в сердце Петрозаводска. Проект стильный, современный и необычный, достоин особенного внимания. Строительство жилого дома уже идет, и продажа квартир стартовала. Узнали подробности у строительной компании «Охта Групп Карелия».

«ПаркЛайн» в центре внимания

Новый жилой дом займет центральное место в композиции Петровской Слободы. Он разделен на секции, которые отличаются за счет этажности, ритма оконных проемов и разнообразия оттенков и фактур в отделке фасадов. Получился уникальный проект, который органично вписывается в архитектурный облик района.

Одно из главных достоинств «ПаркЛайн» – обширное остекление, которое позволит впустить в дом максимум мягкого естественного света. Из окон и панорамных лоджий нового жилого дома можно будет увидеть первые утренние лучи солнца и брызги праздничных салютов над площадью Кирова, эффектную подсветку фасадов на проспекте Карла Маркса и волшебные летние закаты над любимым парком «Ямка».

Жить в «ПаркЛайн», значит, одновременно наслаждаться природной тишиной и быть в центре событий. Модные театральные премьеры, популярные рестораны и магазины – все это буквально в двух шагах. До Онежской набережной тоже будет приятно прогуляться пешком. Рядом несколько хороших школ, а новый яркий детский сад построили буквально по соседству, он уже совсем скоро примет первых воспитанников. Расположение дома в центре Петрозаводска позволит вам не тратить время на дорогу – все рядом!

Свободные планировки

Если вы мечтаете о парадной столовой, чтобы собрать вместе за ужином несколько поколений семьи, о статусном кабинете, гардеробной или игровой, от которой дети придут в восторг - любой эксклюзивный проект возможен в «ПаркЛайн» благодаря свободным планировкам. Никаких лишних перегородок – вы сразу можете планировать интерьер по своему вкусу и исходя из предпочтений родных. Так «ПаркЛайн» станет не просто уютным домом, но важной семейной ценностью, которую захочется передать по наследству.

При этом, для каждой из квартир у застройщика есть готовое планировочное решение с продуманным зонированием на гостевое и личное пространство. В квартирах от трех комнат предусмотрены дополнительные гостевые санузлы.

Исключение из правил

В доме запланирована система умных инженерных сервисов – стандарт, без которого сегодня невозможно представить высокое качество жизни. Индивидуальные счетчики в нужный срок будут передавать данные в управляющую компанию. Идеальный микроклимат дома помогут создать радиаторы с терморегуляторами. И, конечно, приятно будет оказаться исключением из правил – в доме с крышной газовой котельной не бывает отключений горячей воды, а отопительный сезон начинается тогда, когда вы захотите.

Для ежедневного удобства жильцов в «ПаркЛайн» продумали каждую деталь. В парадных будет два входа – с улицы и со стороны двора. Разделяя заботу о молодых родителях и малышах, архитекторы выделили пространство для колясочных на первых этажах секций. А для дополнительного хранения организуют кладовые.

Район-парк

Квартал вокруг «ПаркЛайн» станет чудесным маршрутом для прогулок: здесь уже создана благоустроенная дружелюбная среда для общения, спорта и развлечений и постоянно появляются новые точки притяжения. Например, просторный пешеходный бульвар, где компания «Охта Групп Карелия» устраивает праздники для горожан. Или новая набережная Лососинки с дорожками, арт-объектами и видовыми качелями. Мастера ландшафтного дизайна так же оформят территорию у «ПарЛайн» разнообразными растениями. Во дворе постоят оригинальную детскую площадку и беседку для семейных встреч.

На старте продаж всегда предлагают наиболее выгодные условия и больше вариантов, значит, сейчас самое время выбирать квартиру в «ПаркЛайн». Узнать о компании «Охта Групп Карелия» и посмотреть планировки можно на сайте.

Телефон 8 (921) 017-67-67.

Офис продаж «Охта Групп Карелия»: площадь Литейная, дом 5, секция 5.

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