Жилой дом чуть не сгорел из-за сигареты в Петрозаводске

Сегодня, 2 июня, в 4 часа 16 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в одноэтажном 4-х квартирном деревянном жилом доме на улице Олонецкой. Прибыв к месту вызова, из горящей квартиры пожарные вывели мужчину. Хозяйка к этому моменту стояла уже на лестничной площадке. Из опасной зоны задымления пожарным так же пришлось эвакуировать еще четверых жильцов дома.

После того, как жизни людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем. Дом был спасен.

В результате пожара, в квартире, где произошел огненный инцидент, были повреждены постельные принадлежности. По предварительным данным специалистов, жилой дом чуть не сгорел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сейчас по пожару проводится проверка.