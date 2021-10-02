Жесткое ДТП в центре Петрозаводска зафиксировала видеокамера

Сегодня в 19:37 в Петрозаводске на пересечении улиц Анохина и Гоголя произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не пропустил машину, двигавшуюся по главной.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.