Жесткая авария в Петрозаводске – спасатели «разрезали» легковушку

На Соломенском шоссе в столице Карелии, за местечком Пески, произошла жесткая авария. На месте работали пожарные, медики «скорой» помощи и Госавтоинспекция.

Очевидцы делятся кадрами с места ДТП.

На записях виден поврежденный автобус №4, а чуть подальше легковой автомобиль, из которого пытаются достать пострадавшего.

Спасатели «распилили» машину – нет крыши и задней части. В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщали, что авария групповая – автобус, «Опель» и «четверка». В результате ДТП движение оказалось затруднено.

В настоящее время транспортные средства еще стоят на месте, работает полиция. Но проезд обеспечен. // фото стоп-кадр видео/ фото участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ «Петрозаводск говорит»