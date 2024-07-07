07 июля 2024, 12:32
Жесткая авария в Петрозаводске – спасатели «разрезали» легковушку
Очевидцы сообщили о групповой аварии, проезд оказался затруднен
На Соломенском шоссе в столице Карелии, за местечком Пески, произошла жесткая авария. На месте работали пожарные, медики «скорой» помощи и Госавтоинспекция.
Очевидцы делятся кадрами с места ДТП.
На записях виден поврежденный автобус №4, а чуть подальше легковой автомобиль, из которого пытаются достать пострадавшего.
Спасатели «распилили» машину – нет крыши и задней части. В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщали, что авария групповая – автобус, «Опель» и «четверка». В результате ДТП движение оказалось затруднено.
В настоящее время транспортные средства еще стоят на месте, работает полиция. Но проезд обеспечен. // фото стоп-кадр видео/ фото участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ «Петрозаводск говорит»