Два угона раскрыты в Петрозаводске

Молодую женщину и молодого мужчину заподозрили в угоне. В полиции возбудили уголовные дела.

Сотрудники ППС решили проверить документы у находившейся за рулем автомобиля женщины. Та, увидев правоохранителей, попыталась сбежать, но была остановлена. Документов на машину у нее не оказалось. С владельцем связались. Он даже не подозревал, что его машину кто-то угнал. Мужчина рассказал, что оставил авто у дома, ключи и права 32-летней женщине не передавал. Петрозаводчанку для дальнейшего разбирательства передали следственно-оперативной группе.

На Древлянке в полицию сообщили об угоне отечественного авто. Вскоре патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился 23-летний ранее судимый и безработный. Молодой человек написал явку с повинной об угоне. // фото «Петрозаводск говорит»