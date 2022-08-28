Женщину оштрафовали за опасную перевозку ребенка в Карелии

Водители Карелии продолжают нарушать правила перевозки детей. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД.

Так, в Олонце был остановлен автомобиль «Дэу Матиз». Выяснилось, что автоледи перевозит восьмилетнего ребенка на переднем сидении с нарушениями ПДД.

В отношении автомобилистки был составлен административный протокол. Женщине придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД Карелии