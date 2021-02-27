27 февраля 2021, 12:08
Женщина заблудилась в метели по дороге домой с работы и погибла
Жительница Челябинской области насмерть замерзла в поле, спасатели слишком поздно ее обнаружили
Жительница города Карталы, расположенного в Челябинской области, заблудилась из-за метели по дороге домой с работы и замерзла насмерть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, 66-летняя женщина ехала домой на такси. Однако, из-за непогоды водитель не смог довезти ее до места назначения. Выйдя из машины, женщина пошла пешком через поле, но заблудилась. Тогда она связалась с экстренными службами и сообщила, что попала в беду.
Спасатели и полицейские начали поиски женщины, но из-за метели они не сразу принесли результат. Когда пропавшую нашли в поле, она уже была мертва. Женщина погибла из-за переохлаждения.
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пенсионерки. Фото mvestnik.ru