Правительство упростило правила сдачи экзаменов в 2021 году

Правительство России упростило правила прохождения выпускниками школ государственной итоговой аттестации в 2021 году. Это связано со стремлением минимизировать риски распространения коронавируса, сообщает официальный сайт кабмина.

Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена - по русскому языку и математике. Предметы по выбору они сдавать не будут.

Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят государственные выпускные экзамены по двум предметам - русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Тех же школьников, кто будет поступать в вузы, ждут ЕГЭ по нужным для поступления предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, экзамены проведут для тех выпускников прошлых лет, кто планирует поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно. Фото evo-rus.com