Женщина сказочно разбогатела, не вставая с дивана

Жительница Ростовской области выиграла в лотерею 29 миллионов рублей

Фото "Петрозаводск говорит"

Жительница Ростовской области выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей, не вставая с дивана. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, женщина купила счастливый билет в мобильном приложении. В тот день на ее руку заполз маленький черный паук, что победительница посчитала хорошим предзнаменованием. В итоге она не угадала ни одного числа, что по правилам лотереи привело к выигрышу 28,6 миллиона рублей.

Пенсионерка рассказала, что часть выигрыша отдаст детям. Остальное потратит на здоровье и поедет отдыхать в санаторий.

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