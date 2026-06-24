В 13 регионах России ночью сбиты беспилотники

Дроны прилетели в столичный регион ночью 25 июня

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В ночь на 25 июня беспилотники были сбиты над 13 регионами России. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны.

По данным ведомства, 269 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Сообщений о погибших людях из регионов не поступало.

Ранее сообщалось о том, что суд вынес решение по скандально известному отелю в Прионежском районе.