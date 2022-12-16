Женщина провела ночь у соседей и сдала мужа в полицию

Семейный конфликт между мужем и женой в Карелии привел к обращению в полицию. Пара в Калевальском районе не смогла наладить нормальную жизнь, сообщили в МВД РК.

В момент очередного конфликта 50-летний муж стал угрожать жене убийством. Та восприняла его слова как реальную опасность и ушла к соседям.

Женщина провела у них всю ночь, так как опасалась за свою жизнь. Утром она пошла в отдел полиции. С агрессором стал разбираться участковый. Мужчина объяснил, что конфликт произошел из-за затяжного семейного кризиса. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com