Посетитель магазина оскорбил сотрудников и попал в полицию

В одном из магазинов парфюмерии и косметики в Петрозаводске персонал обиделся на посетителя. Мужчина пришел в торговую точку в торговом центре и стал неподобающе себя вести, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел 15 декабря, 45-летний житель Кончезера оскорблял работников, причем очень грубо. Его попытались усмирить охранники, но мужчина игнорировал их замечания.

Тогда персонал вызвал росгвардейцев. Дебошир оказал силовикам сопротивление при задержании. Однако его все равно доставили в полицию. // фото: Росгвардия