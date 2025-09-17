Женщина получила травмы в автобусе в Петрозаводске

Днем 16 сентября в Петрозаводске произошел инцидент в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, в 13 часов на Первомайском проспекте в автобусе маршрута №30 упала 72-летняя женщина. В результате падения пенсионерка получила травмы.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам.

