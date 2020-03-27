Женщина перевела пять тысяч долларов мошеннику с сайта знакомств

Одинокая петрозаводчанка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Новый знакомый описал себя, как богатый моряк из дальнего зарубежья.

Друг по переписке ответил взаимностью на романтические чувства жительницы Карелии и согласился с ней увидеться. Но возникла проблема, у богатого моряка не оказалось возможности оплатить себе билет – якобы он в плавании и у нет доступа к своим накоплениям. Доверчивая женщина согласилась оплатить билет и перевела 2500 долларов.

Спустя время он попросил петрозаводчанку оплатить еще и страховку. По сообщению МВД, женщина взяла на себя кредитные обязательства и затем перевела моряку столько же. Моряк при этом обещал все ей возместить, но потом перестал выходить на связь.

Петрозаводчанка обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества проводится проверка.