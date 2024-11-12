Женщина молила о помощи из-за запертой двери в Карелии

В понедельник в 21 час 32 минуты на пульт Единой службы спасения -01 Беломорска поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Заявители сообщили, что в жилом доме на улице Порт-шоссе женщина, проживающая в соседней квартире, просит о помощи, но дверь в квартиру закрыта.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь и попали внутрь помещения. Как оказалось, помощь подоспела вовремя, хозяйка квартиры нуждалась в медицинской помощи.

Пожарные, используя носилки, перенесли горожанку до кареты скорой помощи, после чего пациентка была доставлена в больницу. // Фото «Петрозаводск говорит»