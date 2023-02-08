Женщина едва не погибла в собственной квартире в Карелии

Во вторник в 21 час 50 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном четырехквартирном жилом доме в поселке Хаапалампи. На место происшествия по тревоге выехали пожарные из Сортавалы и поселка Хелюля, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, огнем была охвачена одна из квартир, в ней пожарные обнаружили женщину без сознания. Специалисты ее спасли и передали врачам скорой помощи.

Пострадавшая пенсионерка 1960 года рождения с диагнозом «отравление продуктами горения» была госпитализирована в Сортавальскую ЦРБ.

После спасения женщины пожарные приступили к ликвидации огня. В результате ЧП квартира была повреждена огнем на площади 50 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас по данному инциденту проводится проверка. // Фото: unsplash.com